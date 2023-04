Trento-Padova, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Giocano oggi alle 14:30 Trento e Padova che si daranno battaglia al Briamasco per la 36esima giornata di Serie C.

Redazione ITASportPress

Trento-Padova scenderanno in campo oggi, sabato 8 aprile 2023 dalle 14:30 presso lo Stadio Briamasco per la 36esima giornata del campionato di Serie C. La squadra di Bruno Tedino sfida quella di Vincenzo Torrente.

Trento-Padova, le ultime Il Trento è attualmente quattordicesimo in classifica, in coabitazione con la Pro Vercelli, con 42 punti conquistati, in virtù di 11 successi, 9 pareggi e 15 sconfitte, con uno score di 37 reti realizzate e 39 subite. Per la sfida odierna dove una vittoria potrebbe permettere alla squadra di Tedino di allungare sulla zona playout, il tecnico dovrà fare a meno degli indisponibili Desplanches, Fabbri, Barison e Terrani, dei lungodegenti Osuji e Cazzaro e ha convocato 21 giocatori.

Nel Padova, settimo in classifica con 50 punti realizzati in virtù di 12 successi, 14 pareggi e 9 sconfitte, mister Torrente recupera Dezi e potrebbe già schierarlo in campo nell'undici di partenza.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita di oggi, sabato 8 aprile 2023, tra Trento e Padova, valevole per la 36esima giornata – la 17esima e terzultima del girone di ritorno – del campionato di serie C 2022 – 2023, che si giocherà alle 14:30 al Briamasco, potrà essere seguita da tifosi e appassionati in diretta tv e streaming.

La sfida, infatti, sarà trasmessa n modalità Diretta Gol su Sky Sport (servizio a pagamento) e in diretta streaming integrale su Dazn (servizio a pagamento) ed Eleven Sports (servizio a pagamento) all’indirizzo www.elevensports.it.

Di seguito le probabili formazioni del match:

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Ballarini, Ferri, Vitturini, Trainotti; Di Cosmo, Suciu, Sangalli; Pasquato; Carletti, Attys. Allenatore: Tedino

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Crivello, Delli Carri, Valentini, Belli; Vasic, Radrezza, Dezi; Liguori, Russini, Bortolussi. Allenatore: Torrente

A dirigere la sfida tra Padova e Trento sarà Gabriele Restaldo, appartenente alla sezione di Ivrea, alla sua prima stagione in Can C. Sino a questo momento ha diretto 8 gare di campionato, 1 di Coppa Italia di serie C, 7 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”.