Vicenza, Rosso: “Mi aspetto che qualcuno vada fuori…”

Non preoccupa la sconfitta per mano del Virtus Verona per 1-0. In casa Vicenza sono convinti del lavoro svolto, dentro e fuori dal campo, con un mercato condotto a puntino alle richieste di mister Aimo Diana. Ne è dello stesso parere il presidente Stefano Rosso, che ha assistito dagli spalti all'amichevole: "Abbiamo fatto venti tiri in porta, guadagnato diciotto calci d’angolo… e vabbè. Il calcio è così e bisogna accettarlo - si legge alle colonne del Giornale di Vicenza -. Sono convinto del lavoro svolto dalla squadra, la vedo pronta". Poi, sul gol subito scherza: "Sono contento, così avremo un aspetto in più su cui lavorare per l’inizio del campionato".