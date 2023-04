Virtus Francavilla-Catanzaro, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Scendono in campo questa sera alle 20:30 le due formazioni per darsi battaglia per il match del campionato di Serie C Girone C.

Redazione ITASportPress

Virtus Francavilla-Catanzaro si sfideranno oggi, sabato 8 aprile 2023 alle ore 20:30 per la 36esima giornata del campionato di Serie C Girone C. Il match si annuncia piuttosto interessante nonostante la grande differenza di punti tra le due squadre in classifica.

Virtus Francavilla-Catanzaro, le ultime La voglia di fare bene e conquistare un posto nella zona playoff potrebbe fare la differenza per i padroni di casa della Virtus Francavilla che nonostante i 45 punti in classifica rispetto i 90 dei rivali, proveranno il colpaccio. La squadra di Calabro potrebbe affidarsi a De Mariano e Maiorini alle spalle di Karlsson per pungere e segnare.

Negli ospiti del Catanzaro, Vivarini potrebbe puntare su Curcio e Iemmello in avanti con Vandeputte, Pontisso, Ghion, Sounas e Brignola nella linea dei centrocampisti.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partitra tra Virtus Francavilla e Catanzaro andrà in scena, come detto, oggi sabato 8 aprile 2023 alle ore 20:30. La gara, valida per la 36esima giornata del campionato di Serie C Girone C potrà essere seguita dai tifosi delle due formazioni e dagli appassionati di Lega Pro in tv e streaming grazie a Eleven Sports e DAZN.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Milli, Solcia, Minnelli, Caporale, Pierno, Macca, Risolo, Di Marco, De Mariano, Maiorino, Karlsson. All. Antonio Calabro

CATANZARO (3-5-2): Fulginati, Brighenti, Fazio, Gatti; Vandeputte, Pontisso, Ghion, Sounas, Brignola; Curcio, Iemmello. All. Vincenzo Vivarini.