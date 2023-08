Nainggolan chiarisce: “Le parole su De Rossi? La solita stampa italiana…”

"Daniele mi ha raccontato un sacco di c....te per convincermi a venire alla Spal" aveva detto il Ninja alla pagina Instagram ‘Parlamoderoma2.0’. Va da sé che l'"attacco" ha fatto rapidamente il giro del web, anche se in molti avevano capito la natura goliardica dell'uscita del centrocampista belga.

Nainggolan è comunque tornato sull'argomento attraverso una Instagram Story, accusando la stampa italiana di aver travisato e ingingantito le sue parole: "La stampa italiana purtroppo non ce la fa... Quando si parla, si ride e si scherza bisogna riportare le cose per come vengono raccontate... Era in modo sorridente e scherzoso... Qualsiasi cosa è una polemica".