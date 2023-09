Italia, Locatelli: “Rapporto con Mancini incrinato. Io regista? Mi piace”

Il centrocampista della Juventus mancava a Coverciano da un anno e, intervenuto in conferenza stampa, non fa mistero che qualcosa si fosse incrinato nel rapporto con l’ex ct: "Sono molto contento di essere tornato in nazionale. Quando c'è una mancata convocazione il primo esame bisogna farlo su se stessi. Ho parlato con Mancini, lui aveva delle idee e io altre. Qualcosa si era incrinato. Personalmente ho imparato molte cose, come che non bisogna mai dare nulla per scontato. Tutto si conquista col lavoro e con la determinazione. In questi anni ho avuto modo di maturare e riparte tutto da lì, dalla voglia e dalla determinazione.