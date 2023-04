Portogallo, ct. Martinez difende Ronaldo: “Nessun dubbio, può fare la differenza”

Da campione acclamato, a possibile peso per la Nazionale. È questo lo strano destino che è toccato a Cristiano Ronaldo , il quale in Arabia Saudita si sta rendendo protagonista di comportamenti, per così dire, poco consoni . Oltre a deludere le aspettative della Suadi Pro League, ovviamente. Per quanto riguarda il Portogallo, invece, pochi dubbi per il ct. Roberto Martinez : "È un giocatore ma, soprattutto, una persona molto importante nello spogliatoio".

Il Commissario tecnico della Nazionale lusitana è intervenuto ai microfoni di Antena1, convinto che Cristiano sia ancora la chiave del Portogallo: "Gioca in una posizione chiave per la squadra, e non ho alcun dubbio che sia un attaccante che possa fare la differenza. Basta la sua esperienza, che definirei quasi unica". Successivamente, Roberto Martinez fa leva sul passato e sull'esperienza di Ronaldo in campo Europeo che, certamente, può tornare utile: "Non c'è altro giocatore al mondo che abbia 198 presenze in Nazionale. Questo per noi è qualcosa di molto prezioso, che dobbiamo esser bravi a sfruttare".