Ventura: “Caso Mancini? Data una brutta immagine”

L'ex ct della nazionale, intervenuto sulle frequenze di Radio CRC, è particolarmente legato a Spalletti per averlo allenato all'Entella e allo Spezia tra il 1985 e l'86: "Luciano è un amico verso cui provo un affetto incondizionato - le parole dell'ex allenatore, tra le altre, di Sampdoria, Bari e Torino - Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo con il cuore in mano, gli ho anche mandato un messaggio, poi ci sarà occasione per parlargli, so che quando uno comincia è cercato da tutti...".