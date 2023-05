Pirlo, l’addio al Karagumruk: “Ha prevalso desiderio di nuova sfida”

Andrea Pirlo , ex allenatore della Juventus, ha lasciato nelle scorse ore il Karagumruk , club della SuperLig turca. Dopo il comunicato della società anche il tecnico ha voluto dire la sua mandando un messaggio a tutto l'ambiente e i tifosi e spiegando le ragioni di questa separazione.

Sul suo profilo Instagram, il mister italiano ha voluto pubblicare un post per congedarsi e ringraziare il club: "È stato un anno importante, intenso, ricco di crescita personale e professionale. Ho conosciuto e apprezzato una città bellissima e una nuova cultura. Alla fine ha prevalso il desiderio di trovare una nuova sfida. Ringrazio di cuore il Karagumruk e tutti i suoi tifosi per avermi sostenuto dal primo giorno ed aver compreso la mia scelta. Da oggi avete un tifoso in più".