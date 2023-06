In attesa di conoscere il proprio futuro societario, la Sampdoria pensa anche alla rosa in vista della prossima stagione. Sono tantissime le incertezze relative ai giocatori che potranno comporre la squadra della prossima annata che dovrà affrontare, con ogni probabilità, il campionato di Serie B.

Eppure, alcune certezze, due per la precisione, sembrano già esserci. Come si legge sulle pagine di Repubblica, se la società blucerchiata ripartirà dalla serie B potrà contare su due tasselli importanti come Manolo Gabbiadini e Emil Audero. I due giocatori - attaccante e portiere - hanno dato la loro disponibilità a restare in cadetteria e far parte della rinascita blucerchiata.