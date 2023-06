Sampdoria, la promessa di Augello: “Abbiamo fallito ma ci rialzeremo”

La speranza è che il peggio, al netto della retrocessione in B, sia alle spalle. La Sampdoria è pronta a ripartire e lo sono anche alcuni dei giocatori simbolo. Dopo le parole di grande cuore di Quagliarella , arrivano anche quelle via social di Tommaso Augello . L'esterno, su Instagram, ha voluto mandare un chiaro messaggio a tutto l'ambiente blucerchiato, tifosi società e compagni.

POST - "Si è conclusa una stagione difficile, in cui non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo fallito, ma dalle sconfitte si impara e si migliora", ha scritto Augello in un post sul proprio profilo ufficiale Instagram. Poi la promessa piena di orgoglio e grinta: "Sicuramente ci rialzeremo! Forza Samp!".