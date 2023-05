Sampdoria, Lanna: “Prudente ma fiducioso. Barnaba o Radrizzani? Nessuno in vantaggio”

"Novità per la società? No, ma stanno lavorando professionisti e consulenti per chiudere gli accordi, speriamo che questo accada in tempi brevi. Fiducia? Io sono prudente ma ottimista, si sta lavorando, non posso aggiungere altro ma c’è tanta gente che sta lavorando", ha detto Lanna. "Chi in vantaggio tra Barnaba e Radrizzani? Non so, non c’è nessuno in vantaggio, vedremo andando avanti chi proporrà le condizioni migliori. Del Qatar non so niente, ho letto ma forse dovreste chiedere a Radrizzani".