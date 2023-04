Sampdoria, l’ex Damsgaard ringrazia: “Si è presa cura di me. Quagliarella? Un’icona”

L'ex blucerchiato, ora al Brentford, non ha dimenticato l'esperienza in maglia Samp.

Redazione ITASportPress

Spazio ai ricordi in maglia Sampdoriaper il talentino danese Mikkel Damsgaard ai microfoni del sito ufficiale del Brentford, sua attuale squadre.

Il classe 2000 ha parlato con molto piacere dei ricordi in blucerchiato: "Il club si è preso cura di me e mi ha accolto sin dal primo giorno. È stato facile unirmi a loro e concentrarmi sul gioco. Ho giocato tante partite e sono cresciuto molto come giocatore. Era tutto una novità, è stato entusiasmante. E Ranieri ha fatto una grande differenza. È un ottimo allenatore e una brava persona, simpatica e calmo", ha detto Damsgaard.

Un passaggio importante anche ai compagni e ad uno in particolare: "Quagliarella è un giocatore molto bravo, con una carriera pazzesca. È una grande icona in Italia. È stato bello fare assist per lui. In quella stagione ha segnato molti gol per noi, anche se aveva 37 anni".

Tra i passaggi dell'intervista anche un ricordo in particolare relativo ad una rete siglata contro la Lazio: "È stato bello vedere che i miei compagni hanno apprezzato il gol. Ricordo che Quagliarella e Candreva erano così felici per me, mi ha reso felice. Gli piacevo e rispettavano il mio gioco. È stata una bella sensazione".