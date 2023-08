Sampdoria-Virtus Entella, orario e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 18 per un test amichevole a Bogliasco. La gara sarà a porte chiuse.

Sampdoria-Virtus Entella si sfideranno in amichevole oggi, giovedì 3 agosto 2023 alle ore 18 a Bogliasco. Si tratta di un altro test pre stagionale per la squadra di Pirlo che si prepara all'annata in Serie B.