Adani esalta la salvezza del Lecce: “Tre cose hanno fatto la differenza”

Un risultato importantissimo che ha visto mister Baronisciogliersi in lacrime e che, secondo l'ex giocatore, è frutto di un grande lavoro da parte di tutti i componenti dell'ambiente salentino: "Il Lecce è la società col monte ingaggi più basso della Serie A. In questo caso non ci si salva a tutti i costi, ci si salva facendo le cose in regola", ha detto Adani. Poi, sottolineando i meriti della società: "I giallorossi hanno scelto una guida tecnica seria e umana come Baroni, uno che ha dimostrato ancora una volta di avere conoscenze e capacità. Lo scouting del Lecce poi è fatto bene, vista la presenza di tanti giocatori di diverse nazionalità che l'allenatore è stato bravo a valorizzare. Complimenti davvero".