Adani spezza una lancia a favore della Juventus: “Ecco quando mi piace…”

Il commento dell'ex difensore a proposito della Juventus e della vittoria contro il Lecce in campionato.

Spesso molto critico nei confronti della Juventus e del suo allenatore Massimiliano Allegri, questa volta Lele Adani ha espresso parole decisamente più tranquille e serene verso i bianconeri dopo la vittoria per 2-1 sul Lecce nel turno infrasettimanale di campionato.

La Vecchia Signora ha vinto con le reti di Paredes e Vlahovic ed è proprio dal gol del bomber servo che ha iniziato la sua analisi l'ex difensore nel corso di 90° minuti. "Sono proprio contento per il gol di Vlahovic. È un ragazzo con grande etica del lavoro, ha sempre voglia di migliorare costantemente ed ha questo atteggiamento famelico per ritrovare il gol che mancava molto. Sono contento per lui".