Atalanta, 3-1 al Bournemouth: Koopmeiners illumina il Vitality Stadium

A poco meno di un mese dal debutto in Serie A (il prossimo 20 agosto contro il Sassuolo), l'Atalanta di Gian Piero Gasperini prosegue la propria preparazione in vista della stagione in arrivo. Nella giornata di oggi 29 luglio, i nerazzurri sono stati impegnati nella loro seconda amichevole estiva, questa volta al Vitality Stadium degli inglesi del Bournemouth. Così come accaduto nella prima uscita (6-0 alla Pro Vercelli), anche questa volta i bergamaschi hanno ottenuto una vittoria. Nell'amichevole con i rossoneri infatti, l'Atalanta ha vinto 3-1 grazie alle reti di Mæhle (7'), Koopmeiners (36') eLatte Lath(40' st). Per gli inglesi invece, in gol Senesi al 38' minuto del primo tempo. Adesso per la squadra di Gasperini resta solo l'ultimo test prima dell'avvio di campionato, quello contro l'Union Berlino in programma per sabato 5 agosto.