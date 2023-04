Atalanta-Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo per la gara di Serie A oggi alle 16:30. Sfida dal sapore d'Europa per Atalanta e Bologna guidate da Gasperini e Thiago Motta.

Redazione ITASportPress

Atalanta-Bologna scenderanno in campo oggi, sabato 8 aprile 2023, alle ore 16:30 per la 29esima giornata di Serie A. Match con vista Europa per le due squadre con la Dea che potrebbe aggianciare la zona Champions e i rossoblù che potrebbero fare un importante balzo in avanti.

Atalanta-Bologna, le ultime Atalanta e Bologna cercano punti pesanti in chiave Europa. La Dea di Gasperini dovrebbe fare affidamento sul giovane Hojlund all'inizio. Con lui potrebbe toccare a Zapata. Alle loro spalle Pasalic sembra favorito su Lookman o Boga. In mezzo De Roon e Ederson.

Nel Bologna, Sansone potrebbe agire da unica punta ma attenzione a Zirkzee che scalpita. Orsolini, Ferguson e Barrow potrebbero muoversi appena dietro la punta.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Atalanta e Bologna, come detto, andrà in scena oggi, sabato 8 aprile 2023 alle ore 16:30 per la 29esima giornata di Serie A. La sfida tra le mura amiche della Dea verrà trasmessa da DAZN: per vederla in tv si dovrà scaricare l'app di su una smart tv compatibile o su console di gioco come Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Gli abbonati a Sky potranno seguire il match ai seguenti canali Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). In streaming sempre con DAZN e con Sky Go anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc. Altra alternativa è NOW.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

ATALANTA (3-4-3): Musso; Palomino, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Hojlund, Zapata. All. Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Barrow; Sansone. All. Thiago Motta