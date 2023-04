Atalanta, De Roon: “Penso chiuderò qui la mia carriera. Imparo anche il dialetto”

Intervista a Sky Sport per Marten De Roon , centrocampista dell' Atalanta e della Nazionale olandese. Il giocatore ha parlato della stagione della Dea ma anche del suo futuro che, probabilmente, sarà ancora a tinte nerazzurre, fino al giorno in cui deciderà di appendere gli scarpini al chiodo.

Sull'annata dell'Atalanta e la possibilità di andare in Champions: "Quando guardo la classifica e vedo l’Atalanta tra le squadre di Roma e di Milano e la Juventus penso che siamo ancora lì per il settimo anno di fila. Ci sono periodi di difficoltà, ma siamo ancora lì. Quando si parlava di ciclo finito mi dava fastidio perché avevo ancora tanto dentro e tutti all’Atalanta hanno sempre creduto di giocare per i posti valevoli per l’Europa. Siamo ancora lì, questo è un bel segnale. Speriamo di sorprendere ancora tutti", ha detto De Roon.