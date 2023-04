Atalanta, Ederson: “Avevo tante offerte ma volevo la Dea. Ecco nostro obiettivo”

Le parole del centrocampista della Dea tra approdo in nerazzurro e obiettivi di squadra per questo finale di stagione.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell' Atalanta Ederson ha parlato della sua esperienza in quel di Bergamo con la maglia nerazzurra ma anche degli obiettivi che la formazione della Dea si è posta da qui al termine della stagione.

Si parte dalla scelta di andare all'Atalanta: "Erano sul tavolo molte offerte, ma dall’altra io volevo solo l’Atalanta per il progetto ambizioso che presentava: tornare in Europa e la possibilità di migliorare come calciatore", ha detto Ederson.