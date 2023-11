Atalanta, Gasperini su Ilicic: “Era da Pallone d’Oro, ma ha sofferto”

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, Gian Piero Gasperini ha parlato anche del periodo trascorso con Josip Ilicic in squadra. L'allenatore dell'Atalanta ha parlato dello stato di salute avuto da Ilicic, partendo da quando lo sloveno prese il covid e tutto ciò che venne dopo. "Si è ammalato qua, anche se tutti eravamo separati, mangiavamo distanti rispettando le regole. A un certo punto ha incominciato ad avere i sintomi, a non stare bene, da lì si è completamente isolato, è stata una progressione. Non sopportava più di non essere a casa, la lontananza dalla famiglia. Da lì è partita la sua difficoltà. Noi gli siamo sempre stati vicini, lui era un ragazzo assolutamente normale, era sempre lui ma con questa grave difficoltà. Aveva finito a Valencia, aveva fatto quattro gol. Forse era il giocatore indicato come fra i papabili del Pallone d'Oro, sicuramente fra i primi in Europa. Ricordo che dovevamo andare a giocare a Lisbona, contro il Paris Saint Germain, aveva perso qualcosa come 10-12 kg. Era impressionante, l'ho tirato su come un manichino, gli ho detto 'Dai Josip, vieni con noi...'" - ha concluso l'allenatore dei nerazzurri su Josip Ilicic, uno dei calciatori più significativi della storia del club bergamasco.