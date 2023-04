Atalanta, nuovo guaio per Koopmeiners: altro stop e dubbi sul rientro

Nuovo stop per Koopmeiners. L'olandese della Dea sembrava pronto a tornare in campo ma pare abbia avuto una sorta di ricaduta. Dubbi sulle tempistiche di rientro.

Teun Koopmeiners sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua stagione. Il centrocampista dell' Atalanta sembrava essere ad un passo dal ritorno in campo con la Dea ma un nuovo guaio lo ha fermato e gli ha impedito di rientrare nella lista dei convocati dell'ultima sfida di campionato.

Dalle ultime informazioni che arrivano da quel di Bergamo, l’Atalanta per ora ha deciso di non sottoporre il giocatore a nuovi esami ma ha scelto la via del monitoraggio. Staremo a vedere quando l'olandese potrà tornare a dare una mano alla Dea.