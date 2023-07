Atalanta, Percassi: “Vogliamo tenere Scalvini, Koopmeiners e Hojlund. Su Gasp…”

Nell'ottica di rinforzi si passa a parlare dell'U23 del club che dovrebbe militare in Serie C con la Dea che ha comunicato di aver completato le procedure per la richiesta di iscrizione: "Siamo in attesa dell'ok definitivo. Per noi rappresenta un grande investimento, l'ennesimo relativo al settore giovanile. È un progetto che ci piace molto, ci permetterà di far giocare ancora di più i nostri ragazzi [...]. Quello che vorremmo è che questo percorso venga fatto in casa. È uno step ulteriore tra Primavera e prima squadra".