Atalanta-Spezia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Appuntamento alle 18 a Bergamo al Gewiss Stadium per la gara di Serie A del turno infrasettimanale tra Atalanta e Spezia.

Atalanta-Spezia si giocherà questa sera, mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 18 per il turno infrasettimanale di Serie A. Gara importante per entrambe le squadre a caccia di punti rispettivamente per zona Europa e salvezza.

Atalanta-Spezia, le ultime Atalantae Spezia a caccia di punti. I padroni di casa di Gasperini vogliono la zona Europa e, possibilmente, quella più illustre della Champions. Per trovare il successo spazio a Pasalic sulla trequarti con Zapata e Muriel in avanti. In mezzo al campo Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta. In difesa davanti a Sportiello, Toloi, Djimsiti e Scalvini dovrebbero formare il terzetto difensivo.

Nello Spezia di Semplici, ancora privo di Nzola, toccherà al tridente Gyasi, Shomurodov, Verde provare a far male alla difesa nerazzurra. Per il resto davanti a Dragowski ci saranno Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni. In mezzo al campo Ekdal, Bourabia e Agudelo.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Atalanta e Spezia di giocherà, come detto, oggi mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 18 per il turno infrasettimanale di Serie A.

Gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta tv e streaming. Per farlo ci saranno diverse modalità.

La sfida sarà visibile sull'app di DAZN, scaricabile su smart tv, su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

La partita sarà trasmessa anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). In streaming sempre con DAZN e con Sky Go oltre a NOW.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic, Muriel, Zapata. All. Gasperini.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Ekdal, Bourabia, Agudelo; Gyasi, Shomurodov, Verde. All. Semplici.