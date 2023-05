Atalanta, stagione finita per Soppy? E Gasp ha anche un altro problema…

Infatti, dalla sfida dell'Arechi, mister Gasperini è uscito con "due giocatori in meno", anche se ancora da valutare. Parliamo di Soppy e Djimsiti. Il primo, tornato titolare dopo diverse giornate, dovrà fare ulteriori accertamenti per comprendere l'entità del risentimento muscolare al flessore. Per lui, anche in caso di problema lieve, la stagione potrebbe già essere finita.