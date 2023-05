Atalanta-Verona, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Atalanta e Verona si daranno battaglia in campionato questa sera: appuntamento ale 18.

Redazione ITASportPress

Atalanta-Verona si giocherà oggi, sabato 20 maggio 2023 alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A. Match importante per la Dea a caccia di punti per l'Europa. Decisivo anche per l'Hellas che deve salvarsi.

Atalanta-Verona, le ultime Dopo le sconfitte contro Juventus e Salernitana, l'Atalantadeve rimettersi in marcia se vuole ottenere un posto che vale l'Europa. La Dea di Gasperini dovrebbe affidarsi a Sportiello in porta. Toloi, Djimsiti e Scalvini in difesa. Da sinistra a destra in mezzo al campo spazio a Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta. Più avanzati agiranno Koopmeiners e Pasalic. In attacco toccherà al giovane Hojlund cercare la via del gol.

Nel Verona, invece, Zaffaroni dovrebbe puntare su Montipò tra i pali. Linea a tre in difesa con Ceccherini, Hien e Coppola. Faraoni, Abildgaard, Tameze e Depaoli in mezzo al campo. Ngonge e Lazovic più vicini a Djuric di punta.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Atalanta-Verona si giocherà, come detto, oggi sabato 20 maggio 2023 al Gewiss Stadium di Bergamo. Calcio d'inizio alle ore 18.00.

La partita tra Dea e Hellas verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento anche a DAZN ci sarà modo di vedere la gara su 'Zona DAZN' sul canale 214 di Sky.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio della gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Højlund.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Coppola; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric.