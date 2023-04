Bologna-Milan, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Si sfidano Bologna e Milan al Dall'Ara. Squadre in campo oggi alle 15 per la sfida di campionato di Serie A.

Bologna-Milan si gioca oggi, sabato 15 aprile 2023 alle ore 15 per la 30esima giornata di Serie A. Match importante per entrambe le squadre anche se per ambizioni differenti.

Bologna-Milan, le ultime Qualche problema per il Bolognadi Thiago Motta che dovrà contare ancora su Sansone nel ruolo di centravanti. Alle sue spalle il possibile poker formato da Dominguez, Aebischer, Barrow e Ferguson. Toccherà a Schouten agire davanti alla difesa composta da Skorupski tra i pali, Posch, Soumaoro, Lucumì e Kyriakopoulos nel quartetto arretrato.

Nel Milanci saranno diversi cambi in chiave Champions con il match di ritorno dei quarti contro il Napoli che sarà per forza nella mente di Pioli e dei giocatori. Per questo, spazio a Origi in attacco con Saelemaekers, De Ketelaere e Rebic che agiranno alle sue spalle. Cambi anche in mezzo al campo e in difesa dove tolto Maignan che sarà ancora in porta, ci saranno Florenzi, Kalulu, Thiaw e Ballo-Touré in difesa. Vranckx e Pobega favoriti a centrocampo.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita traBologna-Milan si giocherà, come detto, oggi sabato 15 aprile 2023 alle ore 15 allo Stadio Dall'Ara di Bologna, per il match valido per la 30esima giornata di Serie A:

La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui app si può scaricare su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. In streaming sempre con DAZN anche su dispositivi mobili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno accedere a Zona DAZN.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Schouten; Ferguson, Dominguez, Aebischer, Barrow; Sansone.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi.