Cagliari, Ranieri e il caso Jankto: “Conosco Abodi, è persona seria”

A proposito di Jankto - arrivato nella notte a Cagliari e pronto ad iniziare l'avventura in rossoblù -: "Non ho fatto valutazioni che non fossero quelle di un bravo giocatore, intelligente, adatto al mio progetto, serio, disponibile, gran professionista. Queste sono le cose che io guardo in un giocatore, altre cose a me non interessano. So che è un ragazzo d’oro, quando gli spieghi le cose cerca di metterle in pratica. Poi come tutti può fare bene o male". E poi la certezza: "Abbiamo uno spogliatoio eccellente, sono convinto che non ci sarà nessunissimo problema".