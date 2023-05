Cannavaro e lo scudetto del Napoli: “Ecco di chi sono i meriti”

Il Napoli è Campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Dopo il pareggio contro l'Udinese alla Dacia Arena arrivato giovedì 4 maggio, i partenopei di Spalletti si sono laureati vincitori dello scudetto. Al Corriere dello Sport ha commentato il trionfo un grande tifoso di fede partenopea, Fabio Cannavaro .

"Meriti? La società, quindi De Laurentiis; il manager, cioè Giuntoli; l’allenatore, quel mago di Spalletti; e i giocatori, che hanno diff uso un senso di allegria raro. Non era semplice, semmai era difficile: via in tanti, i leader e di qualità. Spazio agli altri, forti e forti davvero, e poi acquisti mirati e di qualità altissima".