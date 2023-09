Dalla Germania: anche la Juventus sulle tracce di Moukoko

Youssoufa Moukoko potrebbe presto lasciare la Bundesliga e approdare in un nuovo campionato europeo. Come raccontato da Sport Bild, l'attaccante tedesco sarebbe nel mirino di alcuni tra i top club di Premier League, Liga e Serie A

Finito leggermente ai margini del Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko potrebbe presto lasciare la Bundesliga e approdare in un nuovo campionato europeo. Come raccontato da Sport Bild, l'attaccante tedesco sarebbe nel mirino di alcuni tra i top club di Premier League, Liga e Serie A. Nello specifico, per quanto riguarda le italiane - al momento indietro rispetto alla concorrenza - i club interessati sarebbero Juventus e Atalanta . Quest'ultimo, aveva già fatto un timido tentativo nelle scorse settimane.

Borussia Dortmund, Moukoko pronto a scatenare l'asta

Astro nascente del calcio tedesco, quella attuale è una stagione fin qui sfortunata per Youssoufa Moukoko, talento tedesco del Borussia Dortmund con pochi minuti giocati fino a questo momento. Per questo motivo, a gennaio potrebbero per lui aprirsi le porte della cessione, anche solo in prestito.