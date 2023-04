De Roon vendica il “suo” Feyenoord con l’Atalanta: sfottò social alla Roma

Dopo la vittoria della Dea sulla Roma, l'olandese parla sui social e "vendica" il Feyenoord sconfitto in Europa League dai giallorossi.

"Quando la tue radici sono a Rotterdam e batti l’As Roma". Sono state queste le parole del centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon sui social. L’olandese, cresciuto nel settore giovanile del Feyenoord, prima di passare allo Sparta Rotterdam, evidentemente, aveva voglia di "vendicare" la sconfitta della formazione olandese in Europa League contro i giallorossi e non ha fatto mancare un pensiero davvero ironico dopo il 3-1 della Dea in campionato.