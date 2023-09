Dzeko non se lo spiega: “Lukaku? Mi ha sorpreso, io sarei rimasto all’Inter”

LA SCELTA: L'attaccante è convinto che la sua cessione sia stata legata proprio alla permanenza di Lukaku, così da lasciargli più spazio. Poi il caos e l'Inter che ha mollato Big Rom. "Io stavo veramente bene lì, a Milano - ha esordito Edin Dzeko in un'intervista concessa ad Amazon Prime Video -. Guardando la scelta che hanno fatto su di me ero convinto che l'Inter l'avesse fatta anche per dare più fiducia e spazio a Lukaku. In questo modo non avrebbe avuto un giocatore importante come me a dargli fastidio e togliergli qualche partita da titolare. Per questo motivo ammetto che sono rimasto veramente sorpreso dal fatto che alla fine Romelu non sia tornato all'Inter, non me l'aspettavo".