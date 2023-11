Fiorentina, Arthur: “Restare qui? In viola sto molto bene, ma la Juventus…”

Intervistato da Sky Sport, Arthur ha parlato dell'impatto alla Fiorentina e, in particolare, del proprio futuro. Dopo diverse stagioni complicate tra Juventus e Liverpool, il centrocampista brasiliano sembra aver ritrovato la forma migliore a Firenze nella squadra di Vincenzo Italiano. Sulla sua nuova squadra, Arthur ha spiegato: "La Fiorentina lo scorso anno ha fatto una bellissima stagione, è arrivata in finale di Coppa Italia e in finale di Conference League". Poi, sul motivo per cui ha scelto la Fiorentina, Arthur rivela: "Mi ha convinto mister Italiano, abbiamo parlato tanto. Lui è bravissimo, poi l'ho conosciuto qui in allenamento e posso dirlo: è matto, ma è un fenomeno. Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta, anche per la mia compagna: Firenze è una città bellissima, troppo bella, si mangia benissimo. Ai brasiliani piace la carne, qui c'è la fiorentina". Infine, sul futuro, il centrocampista brasiliano spiega dell'attuale situazione che lo lega alla Juventus e che quindi la scelta sarà fatta dal club bianconero nei prossimi mesi: "Sono molto contento, ma è una scelta che non dipende da me. Sono di proprietà della Juve, non dipende solo da me. Quello che posso dire è che mi trovo molto bene a Firenze" - ha concluso Arthur, centrocampista brasiliano sempre più incisivo nella Fiorentina di Vincenzo Italiano.