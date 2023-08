Genoa-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv

Scendono in campo oggi Genoa e Fiorentina per la prima giornata di Serie A 2023-24.

Genoa-Fiorentina, le ultime

Dopo una sola stagione in cadetteria, il Genoaè tornato in A grazie al lavoro di mister Gilardino che è riuscito nella promozione. Adesso, l’obiettivo è fare un campionato sereno e iniziare col piede giusto. Per farlo, i rossoblù dovrebbero affidarsi a Martinez in porta. Difesa composta da Bani, Dragusin e Vasquez, in mezzo la regia di Badelj e il neo arrivato Thorsby dovrebbero essere le certezze. In avanti con Retegui ci sarà Gudmundsson.