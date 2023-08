Genoa, Gilardino: “Fiorentina forte. Servono determinazione, sacrificio e giusta umiltà”

E ancora sulla Fiorentina: "Affronteremo una squadra forte, finalista dei Conference e Coppa Italia l’anno scorso", ha sottolineato Gilardino.

Sui giocatori: "La squadra è in costruzione, sono arrivati giocatori importanti nel gruppo come Martin, Thorsby, Leali. Sono arrivati De Winter, Retegui, Messias che però dovrà stare fermo per diverso tempo. Mi auguro di poterlo avere dopo la sosta. Sono giocatori che danno gioventù, freschezza qualità e fisicità all'interno di un gruppo ben rodato. Per domani siamo un po' corti a livello numerico. Da valutare come Melegoni e Vogliacco". "Bani e Biraschi? Sia Mattia che Davide hanno recuperato".

Ancora sulla sfida: "Dobbiamo fare la partita giusta e sarà fondamentale la determinazione che metteremo nella gara".

In generale sulla A: "Sappiamo che si tratta di un campionato molto competitivo. Ci sarà una suddivisione fra le prime cinque squadre, poi la metà classifica e cinque squadre che si giocheranno la salvezza". "Il nostro obiettivo? Dobbiamo raggiungere i 40 punti e non è mai facile. Ogni anno in A ci sono sempre momenti particolari e raggiungere un traguardo è qualcosa di speciale. Ogni giorno si lavora per migliorare e questo deve essere dentro la testa di tutti, per non porsi limiti".

Spazio anche al mercato in entrata e l'ipotesi Malinovskyi: "Aspettiamo che sia definitiva, è un giocatore che non sta a me presentarlo e ha fatto vedere cose importanti nel campionato di Serie A".

Sui nuovi e come dovranno integrarsi in squadra: "I nuovi si sono inseriti bene. Ci portano caratteristiche diverse. Penso dovrà essere bravura mia e dello staff trovare il giusto modo di sfruttarli e il giusto equilibrio".