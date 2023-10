Genoa, Gilardino: “Gasperini mi ha insegnato tanto. Retegui e Messias…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta (in programma domenica 22 ottobre alle ore 19.00 al Gewiss Stadium), Alberto Gilardino ha analizzato il momento del suo Genoa dopo la sosta per le nazionali. "Chi è rimasto a Pegli si è allenato alla grande. Abbiamo fatto ottimi allenamenti. Chi è andato in Nazionale ha giocato e ha continuato ad allenarsi. Al rientro li ho trovato bene, c'è voglia di ripartire".