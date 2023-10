Genoa, Retegui out contro l’Atalanta: le sue condizioni

L'attaccante dei rossoblù non rientrerà per la gara del Gewiss Stadium

Genoa, le condizioni di Mateo Retegui: out contro l'Atalanta

Secondo quanto appreso dal quotidiano vicino all'ambiente rossoblù, il calciatore della nazionale di Luciano Spalletti salterà l'impegno del weekend. Dopo essere stato costretto ai box nella sfida casalinga contro il Milan e aver saltato gli impegni validi per le qualificazioni europee, Mateo Retegui sarà costretto dunque a rinunciare anche all'impegno del Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Nel mirino il rientro nel più breve tempo possibile, anche se si procederà con tutte le attenzioni del caso per non rischiare un rientro affrettato. Per la gara contro l'Atalanta dunque, Alberto Gilardino sarà costretto a studiare nuove formule per il suo Genoa (alle prese anche con l'infortunio di Junior Messias), che necessita di punti per tornare a muovere la classifica dopo la sfortunata sconfitta dell'ultimo turno di Serie A contro il Milan.