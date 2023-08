Genoa, l’effetto Retegui continua: 27 mila abbonati e record

"Nella top 5 delle piazze italiane per numero di abbonamenti e posti assegnati, a una settimana dall’esordio in campionato", si legge nel comunicato del Grifone. "Non era mai successa una cosa così. Siamo in 27mila. E’ l’ultima chiamata per abbonarsi prima di mettere il cappello. Il Ticket Office al Porto Antico rimarrà aperto domenica, lunedì e, in via eccezionale, anche martedì 15 agosto (orario 10-19). Per gli interessati è preferibile attivarsi prima del via alla prevendita di Genoa-Fiorentina. Per abbonarsi, con modalità online, è necessario aspettare l’inizio della settimana".