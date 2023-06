Genoa, Martinez freme: “Già in campo per la A. Rispetto e voglia di vincere…”

Dopo la grande cavalcata in Serie B, il Genoaè pronto alla stagione in A con Alberto Gilardino alla guida. Tra i protagonisti della promozione in massima serie dopo una stagione in cadetteria c'è sicuramente il portiere Josep Martinez confermato in rossoblù. L'estremo difensore ha avuto modo di parlare ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX del campionato di A che verrà e della sua voglia di iniziare. Anzi, della sua voglia di scendere subito in campo per le gare dato che, a detto sua, ha già iniziato a prepararsi.