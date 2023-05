Inter-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Inter-Atalanta scenderanno in campo oggi, sabato 27 maggio 2023 alle ore 20:45 per la 37esima giornata di Serie A. Gara molto importante per la zona Europa e per la Champions con i nerazzurri di Milano che cercano l'ultimo tassello per essere sicuri di un posto nella Coppa anche nella prossima stagione per poi concentrarsi sulla finalissima di Istanbul contro il City. La Dea, dal canto suo, ha bisogno di vincere per provare a sognare ancora di strappare un passa per l'Europa che conta.