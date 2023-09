Inter e Milan possono essere le vere rivali per lo scudetto 2023-24?

La squadra bianconera, da quest’anno orfana di Bonucci in difesa, ha giocato male, distratta da situazioni interne non particolarmente felici e non ha mai lottato per lo scudetto. Scudetto che, a dire il vero, non è mai stato messo in discussione: il Napoli di Spalletti, lo scorso anno, è stato un vero caterpillar. Cosa impariamo, però, di stagione in stagione? Nessuna squadra può sentirsi al sicuro, anche i campioni d’Italia. Queste prime gare, infatti, hanno mostrato un Napoli meno in palla, con qualche incertezza di troppo in difesa e con un nuovo modulo, quello dell’allenatore attuale Rudi Garcia, che ha ancora qualche ingranaggio da sistemare.

Quali sono le squadre più in forma del campionato?

Se il Napoli è un po’ zoppicante, soprattutto dopo la sconfitta al Maradona patita contro la Lazio di Sarri, le due milanesi sembrano essere in forma smagliante. Inter e Milan, con tanti nuovi acquisti (specie i rossoneri), hanno iniziato questo campionato in grande spolvero. L’Inter, con Lautaro capitano e un Thuram che ha appena segnato il suo primo gol in Serie A, sembra uno schiacciasassi. Tutti i meccanismi sono ben oliati, la squadra gira con numeri impressionanti e la vittoria in casa contro la Fiorentina è sembrata una vetrina troppo semplice contro i viola che, comunque, l’anno scorso sono arrivati in finale di Coppa Italia e Conference League.

Il Milan, dopo il divorzio polemico da Paolo Maldini e Massara, sembrava essere destinato a una stagione di transizione ma, in realtà, queste prime partite hanno dimostrato un grande affiatamento e nuovi giocatori che si stanno subito dimostrando molto importante. Pensiamo solo all’apporto dato fino a questo momento da Pulisic, un attaccante in grado di cambiare volto a una partita. Oppure pensiamo a Tijjani Reijnders, un centrocampista solido, con una visione di gioco molto aperta, paragonato, dopo poche gare, a un fenomeno come Frank Rijkaard. Ora, con un derby alle porte, sarà più semplice capire quale, tra le due squadre, possa essere considerata la vera favorita, pregustando già uno spettacolo combattuto e giocato fino alla fine.

Per quanto riguarda le altre squadre, non sembra che ci sia tanta continuità. La Juventus, partita molto bene alla prima contro l’Udinese, ha mostrato le sue debolezze in un pari risicato con il Bologna. La Roma ha perso contro il Verona fuori casa pareggiando in casa con la Salernitana, la Lazio ha subito due sconfitte e ha vinto a Napoli. Insomma, tutto è ancora possibile ma se le due squadre di Milano dovessero continuare a livelli così alti, siamo abbastanza convinti che, quest’anno, non ce ne sia per nessuno. Speriamo, comunque, che questa stessa grinta, le italiane la dimostrino anche in Europa dove, dopo le tre finali perse l’anno scorso, ci aspettiamo di poter dire la nostra, finalmente, dopo anni di purgatorio.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.