Inter, Mkhitaryan verso il rinnovo? L’agente: “Non manca molto, siamo pronti”

Dopo aver parlato in questi giorni di Marcos Leonardo, Haaland, Pogba e altri dei suoi assistiti, l'agente Rafaela Pimenta - ai microfoni del Corriere dello Sport - si è focalizzata anche sul possibile rinnovo di contratto per Henrik Mkhitaryan, calciatore considerato fondamentale per l'Inter di Simone Inzaghi. Sul tema, l'agente ha spiegato: "Rinnovo Mkhitaryan? Noi siamo pronti. Siamo pronti a firmare e non manca molto" - ha annunciato la procuratrice del calciatore armeno dell'Inter ed ex Dortmund. Successivamente, Rafaela Pimenta torna a parlare anche della stella della sua scuderia, Erling Haaland, e del Pallone d'Oro sfuggito nelle scorse settimane in favore di Leo Messi. "Haaland meritava il Pallone d’Oro vinto da Messi? Per la stagione che ha fatto forse sì, ha vinto tutto e mi auguro che prima o poi arriverà questo riconoscimento perché è il migliore. Ma non ha una fissazione sul Pallone d’Oro, preferisce la Champions con la squadra" - spiega. Poi, termina Rafaela Pimenta sull'attaccante norvegese del Manchester City: "Haaland-Real Madrid, quanto c'è di vero? Questa è una domanda per il Real - ha concluso la procuratrice del norvegese - non per noi".