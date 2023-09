Inter-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo il successo contro l'Empoli in trasferta e il primato in classifica, l'Inter di Simone Inzaghi torna in campo. Nel turno infrasettimanale della 6^ giornata di Serie A , i nerazzurri - a San Siro alle ore 20:45 di mercoledì 27 settembre - sfideranno il Sassuolo di Alessio Dionisi, squadra reduce dal successo per 4-2 contro la Juventus .

Inter-Sassuolo, le probabili formazioni

Per la sfida di San Siro contro il Sassuolo, l'Inter potrebbe scendere in campo con alcune novità rispetto a quanto visto durante le precedenti gare. Possibile una maglia da titolare per Benjamin Pavard, mentre a centrocampo sembra certo l'inserimento di Davide Frattesi. In attacco, conferme sulla coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram. Il Sassuolo invece, reduce dal grande successo per 4-2 contro la Juventus di Massimiliano Allegri, cambierà il meno possibile. In avanti conferme su Laurienté e Pinamonti con Berardi, così come Boloca e Matheus Henrique confermati in mezzo al campo. Ancora una volta Cragno tra i pali.