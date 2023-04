Juventus, Allegri: “Contro Sassuolo Vlahovic sì, Kean non ci sarà. Szczesny…”

Vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri che domani affronterà il Sassuolo in campionato per la 30esima giornata di Serie A. Il mister ha presentato la sfida nel consueto appuntamento in conferenza stampa.

Sulle condizioni della squadra: "Al momento posso solo dire che Kean non sarà disponibile per un affaticamento al flessore accusato ieri. Per gli altri devo valutare oggi in allenamento, i giocatori sono in una buona condizione fisica. Vlahovic penso che sarà della partita. Vediamo Di Maria, Chiesa e Milik. Szczesny? Oggi gli parlerò, se è sereno e tranquillo può venire con noi e stare in panchina". "Pogba e Paredes? Paredes fisicamente sta bene ed è pronto per giocare. Pogba non lo è".