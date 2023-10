Juventus, Rabiot sul calcio italiano: “Sono felice, c’è stata una rinascita”

drien Rabiot ha analizzato la crescita del calcio italiano che, come spiegato, contribuisce molto al percorso della nazionale di Didier Deschamps, che può contare su 6 calciatori attualmente in Serie A

Intervenuto ai microfoni dei francesi di RMC Sport , Adrien Rabiot ha analizzato la crescita del calcio italiano che, come spiegato, contribuisce molto al percorso della nazionale di Didier Deschamps, che può contare su 6 calciatori attualmente in Serie A . "Da diverse stagioni, dopo il Covid, c'è stata una rinascita. È un campionato che attira buoni giocatori da qualsiasi parte. Ci sono l'Inter, il Milan, la Juve , le romane, l'Atalanta, il Napoli: tutte squadre che lottano per i quattro posti Champions. È una sfida conquistare lo scudetto, sono felice di evolvermi lì perché mi piacciono le sfide. Più giocatori bravi ci sono, più è complicato, più amo giocare" - spiega Adrien Rabiot.

Successivamente, il centrocampista della Juventus analizza le differenze di gioco tra la nazionale di Didier Deschamps e la squadra di Massimiliano Allegri. "Alla Juve sono più propenso alla fase offensiva. L'allenatore mi chiede di proiettarmi in avanti per cercare la rete. Insiste su questo punto. In Nazionale sono più nel cuore del gioco, più propenso a proteggere la difesa. Sono ruoli che posso fare, che conosco bene e che si addicono a me"- ha concluso Rabiot.