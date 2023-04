Lecce, Baroni: “Empoli? Abbiamo lavorato sodo e siamo pronti”

Il tecnico dei salentini ha parlato in vista della gara contro l'Empoli di lunedì sera. Le parole in conferenza stampa.

Vigilia di campionato per il Leccedi mister Marco Baroni che domani se la vedrà contro l'Empoli in campionato alle 18:30. L'allenatore dei salentini ha presentato la gara in conferenza stampa soffermandosi sui temi caldi della sua formazione e della parte finale della stagione.