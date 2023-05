Lecce, Baroni: “Mancata contemporaneità? Pensiamo solo allo Spezia”

Le parole del tecnico dei salentini in conferenza stampa alla vigilia dell'importante gara salvezza contro lo Spezia.

Redazione ITASportPress

Conferenza stampa di vigilia per il Leccedi Marco Baroni che domani affronterà lo Spezia per la 36esima giornata di Serie A. Una gara delicatissima e importante in chiave salvezza che il mister ha presentato nel consueto appuntamento con i media.

Tra le prime domande al tecnico, quella sulla mancanta contemporaneità con le altre sfide salvezza: "Questo è un tema delicato. In questo momento non abbiamo la possibilità di perdere energie in queste cose. Dobbiamo assolutamente pensare solo allo Spezia", ha detto Baroni.

Proprio sulla formazione rivale: "Ha un organico importante e individualità importanti. Le partite si vincono con spirito, dovremo lottare".

Dopo il pareggio con la Lazio c'è fiducia: "La nostra prestazione è stata sotto gli occhi di tutti, non guardo i risultati degli altri. Abbiamo preso atto della nostra prestazione che possiamo ripetere".

Sulla squadra: "Blin? Sicuramente giocherà, è sempre stato in campo con noi e ci sta dando molto". Su capitan Hjulmand, infortunatosi in allenamento ma che appare tra i convocati: "Domani valuteremo se ci può essere o se ci sarà un suo compagno". "Non ci sarà Banda? Abbiamo un'alternativa diversa. Di Francesco sta benissimo, è stato preservato contro la Lazio. Ma anche Strefezza sta bene".