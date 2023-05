Lecce, Oudin carico: “Contro lo Spezia faremo di tutto per vincere”

Le parole del calciatore dei salentini in vista della delicata sfida salvezza contro lo Spezia ma anche sul suo ottimo rendimento nelle ultime gare.

Redazione ITASportPress

Intervenuto in conferenza stampa per parlare del suo momento e di quello del Lecce, Remi Oudin ha fatto il punto anche in vista dell'importante gara di campionato contro lo Spezia che potrebbe dire molto della lotta salvezza in questa stagione.

Rigenerato anche in zona gol dal cambio tattico di mister Baroni che lo ha leggermente avanzato dandogli maggiore libertà, il calciatore, reduce dalla doppietta alla Lazio, ha detto: "Ho accettato volentieri questo cambio ruolo. Per me è molto interessante e stimolante. Per ora sta andando bene, mi adatto a tutto e sto seguendo i consigli del mister". Sono diventato il terzo francese a fare doppietta all'Olimpico dopo Pogba e Henry? Aspettavo di fare gol da tanto, farne due contro una grande squadra come la Lazio mi dà tantissima felicità".

Sulla lotta salvezza del Lecce e la gara del weekend contro lo Spezia: "Partita importantissima anche perché entrambe le squadre hanno bisogno di punti. Noi faremo di tutto per vincere. Dobbiamo evitare di commettere errori in generale. Ripeto, per noi vincere è troppo importante. C'è tanta voglia di lavorare, abbiamo la giusta grinta per farcela", ha concluso Oudin.