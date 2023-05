Lecce, infortunio per Hjulmand: le condizioni del capitano

Problema per il Lecce di mister Baroni che deve fare i conti con il k.o. del campitano Hjulmand: le condizioni nella nota ufficiale.

C'era grande apprensione in casa Lecceper le condizioni del centrocampista e capitano Morten Hjulmand dopo lo stop subito nell'ultimo allenamento. La società salentina, ancora alle prese con la corsa salvezza, dovrà fare a meno del giocatore probabilmente per la prossima gara.