Lecce, Baroni: “Pezzella out, Colombo c’è. Contro Udinese giocare senza paura”

"Siamo partiti con questo gruppo a maggio e ci manca un mese per scrivere una pagina di storia importante, questa è una di quelle partite importanti per il nostro percorso", ha esordito l'allenatore dei giallorossi. "La squadra deve avere fiducia e credere nei propri mezzi. Dobbiamo giocare da Lecce".

Ancora sull'Udinese: "Non dobbiamo temerli, pur consapevoli della loro pericolosità, siamo convinti delle nostre qualità e noi dobbiamo mettere in campo tutto per cercare di vincere".

Sulla squadra e nel dettaglio i singoli presenti e assenti mister Baroni ha aggiunto: "Pezzella? Ha avuto un virus intestinale con febbre e non si è allenato. Speriamo di recuperarlo al più presto ma domani non ci sarà. Gallo sta facendo bene, così come anche Gendrey. Devono avere la testa libera e giocare. Sono convinto che entrambi giocheranno bene". "Colombo sarà della gara? Può essere un'opzione. Ora ha recuperato, così come tutta la squadra che sta bene".