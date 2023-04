Lecce, Maleh: “Contro Sampdoria vincere a tutti costi. Baroni ci chiede…”

Il centrocampista dei salentini in vista della sfida del weekend di campionato e il finale di stagione in A.

Momento delicato in casa Lecce dopo una serie di risultati negativi che stanno mettendo qualche ansia alla formazione di mister Baroni. A parlare della situazione in casa giallorossa e delle prossime gare, comprese la delicata partita del weekend contro la Sampdoria, è stato il centrocampista Youssef Maleh intervenuto in conferenza stampa.